Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Haberler1.Lig EskiÅŸehirspor'da CoÅŸkun Demirbakan dönemi
15.09.2019 - 19:19 | | AA

EskiÅŸehirspor'da CoÅŸkun Demirbakan dönemi

EskiÅŸehirspor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine CoÅŸkun Demirbakan getirildi.Â

EskiÅŸehirspor'da CoÅŸkun Demirbakan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine CoÅŸkun Demirbakan getirildi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ olarak CoÅŸkun Demirbakan ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerine yer verildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, teknik heyette Engin Ã–zdemir, Zafer Åžahin, Zafer KaragÃ¶z, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor'un da bulunduÄŸu duyuruldu.

EskiÅŸehirsporda CoÅŸkun Demirbakan dÃ¶nemi

    Icardi ve Keylor Navas'Ä±n eÄŸlenceli gecesi!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 0-4

    AnkaragÃ¼cÃ¼-Yeni Malatyaspor: 0-4

    Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-0

    Ã‡aykur Rizespor-GÃ¶ztepe: 0-0

    Frey'in golü galibiyete yetmedi

    Frey'in golÃ¼ galibiyete yetmedi

    Zalgiris-TofaÅŸ: 100-95

    Zalgiris-TofaÅŸ: 100-95

    SÄ±radaki Haber