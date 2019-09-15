TFF 1. Lig ekiplerinden EskiÅŸehirspor'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine CoÅŸkun Demirbakan getirildi.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "EskiÅŸehirspor KulÃ¼bÃ¼ olarak CoÅŸkun Demirbakan ile anlaÅŸmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. CamiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." ifadelerine yer verildi.Â

AÃ§Ä±klamada, teknik heyette Engin Ã–zdemir, Zafer Åžahin, Zafer KaragÃ¶z, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor'un da bulunduÄŸu duyuruldu.