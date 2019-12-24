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Haberler1.Lig Haberleri Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi
24.12.2019 - 13:29 |

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

Eskişehirspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yolların ayırdığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı ekip son olarak evinde Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden  Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz.

Eskişehirsporda Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

Eskişehirspor Yönetim Kurulu

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