Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yolların ayırdığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı ekip son olarak evinde Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Açıklama şöyle:

Teknik Direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu