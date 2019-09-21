21.09.2019 - 20:17 | | AA
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre kararı
Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Anemon Otel Eskişehir'de yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda kongrenin, 13 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiği duyuruldu.