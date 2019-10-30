TFF 1. Lig'de 3 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda OsmanlÄ±spor ile karÅŸÄ±laÅŸacak EskiÅŸehirspor'da futbolcular, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkati Ã§ekmek iÃ§in antrenmana Ã§Ä±kmadÄ±.

Siyah-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Ã¶ÄŸleden sonra yapÄ±lmasÄ± planlanan idmana Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±.

TakÄ±m kaptanÄ± Sezgin CoÅŸkun, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kongreden sonra verilen sÃ¶zlerin tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â CoÅŸkun, yabancÄ± futbolcularÄ±n kiralarÄ± Ã¶denmediÄŸi iÃ§in evlerinden Ã§Ä±karÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸunu, otomobillerinin kiralama ÅŸirketleri tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

GenÃ§ oyuncularÄ±n ceplerinde harÃ§lÄ±k bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na da uzun sÃ¼redir maaÅŸ Ã¶denmediÄŸini ileri sÃ¼ren CoÅŸkun, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Tesiste zaman zaman yemek Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, antrenman sonrasÄ± duÅŸ almak iÃ§in sÄ±cak su olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta maÃ§ta giyecek yedek formamÄ±zÄ±n dahi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isteriz. Bu kadar olumsuz ÅŸartlarda takÄ±mÄ±n antrenman ve maÃ§a hazÄ±rlanmasÄ± tabii ki kolay olmuyor. Personelimizin de artÄ±k dayanacak ekonomik gÃ¼cÃ¼ kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸ ahlakÄ±mÄ±zdan ve EskiÅŸehirspor sevdamÄ±zdan dolayÄ± bÃ¼tÃ¼n olumsuzluklara raÄŸmen biz futbolcular ve tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z, bÃ¼tÃ¼n iyi niyetimizle kulÃ¼bÃ¼ ayakta tutmak iÃ§in Ã§abalÄ±yoruz. DÄ±ÅŸarÄ±ya her ÅŸey dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼kmÃ¼ÅŸ gibi bir izlenim verilmekte ama hiÃ§bir ÅŸey sÃ¶ylenildiÄŸi gibi deÄŸil. Bunu kamuoyuna gÃ¶stermek adÄ±na, maalesef bir tepki gÃ¶stermek zorunda kaldÄ±k. Futbolcular ve tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak, bugÃ¼n antrenmana Ã§Ä±kmama kararÄ± aldÄ±k. SÄ±kÄ±ntÄ±lar sona erene kadar antrenmana Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z."

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