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24.11.2019 - 16:38 | | İSTANBUL (AA)

Espanyol - Getafe: 1-1

İspanya La Liga'da oynanan maçta Espanyol ile Getafe 1-1 berabere kaldı.

Espanyol - Getafe: 1-1

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakibi Getafe, 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Espanyol'a konuk oldu.

Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında Jaime Mata'nın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 45. dakikada Lei Wu ile beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda skorun değişmediği maçtan iki takım birer puanla ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, 28 Kasım Perşembe günü İspanyol temsilcisini sahasında ağırlayacak.

 

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