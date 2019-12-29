Esteban şampiyonluğu getirdi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’dan olaylı bir şekilde ayrılan Esteban Alvarado, kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Ülkesinde Herediano formasını giyen deneyimli file bekçisi, şampiyonluk sevinci yaşadı, takımına şampiyonluğu getiren isim oldu.

Kosta Rika’da 2019 Apertura sezonu şampiyonu, Herediano ile Alajuelens arasında oynanan büyük final sonucunda belli oldu. İlk maçı 1-0 kazanan Herediano ikinci maçta rakibine 2-1 yenildi, karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla 30 yaşındaki Esteban, takımını şampiyonluğa taşıdı. Herediano tarihindeki 28. Şampiyonluğu elde ederken, Trabzonspor’un eski kalecisi kupayı getiren kurtarışıyla Herediano cephesinde kahraman ilan edildi.