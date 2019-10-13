MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020EURO 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları devam ediyor
13.10.2019 - 10:55 | | AA

EURO 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları devam ediyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

EURO 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları devam ediyor

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B Grubu

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

 H Grubu

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye

Gala Caldirola tribünden paylaştı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli 69 kiloda dünya şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Sıradaki Haber