13.10.2019 - 10:55 | | AA
EURO 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları devam ediyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta TSİ 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Elemelerin 8. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye