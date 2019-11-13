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13.11.2019 - 10:05 | | İSTANBUL (AA)

EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın başlayacak.

EURO 2020 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. hafta maçları, 14-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı ağırlayacak.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: 

A Grubu

22.45 İngiltere-Karadağ

22.45 Çekya-Kosova

B Grubu

22.45 Sırbistan-Lüksemburg

22.45 Portekiz-Litvanya

H Grubu 

20.00 Türkiye-İzlanda

22.45 Fransa-Moldova

22.45 Arnavutluk-Andorra

 

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