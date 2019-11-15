Euro 2020 Elemeleri'nde yarın 10 maç oynanacak

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, C Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren Kuzey İrlanda ile Hollanda karşılaşacak. I Grubu'nun dikkati çeken maçında ise Rusya ve Belçika grup birinciliği için mücadele edecek.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu:

22.45 Almanya-Belarus

22.45 Kuzey İrlanda-Hollanda

E Grubu

20.00 Azerbaycan-Galler

22.45 Hırvatistan-Slovakya

G Grubu

20.00 Slovenya-Letonya

22.45 İsrail-Polonya

22.45 Avusturya-Kuzey Makedonya

I Grubu

17.00 Güney Kıbrıs-İskoçya

20.00 San Marino-Kazakistan

20.00 Rusya-Belçika