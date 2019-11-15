MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020 HaberleriEuro 2020 Elemeleri'nde yarın 10 maç oynanacak
15.11.2019 - 12:28 | | İSTANBUL (AA) -

Euro 2020 Elemeleri'nde yarın 10 maç oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın sona erecek.

Euro 2020 Elemeleri'nde yarın 10 maç oynanacak

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, C Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren Kuzey İrlanda ile Hollanda karşılaşacak. I Grubu'nun dikkati çeken maçında ise Rusya ve Belçika grup birinciliği için mücadele edecek.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

 

C Grubu:

22.45 Almanya-Belarus

22.45 Kuzey İrlanda-Hollanda

 

E Grubu

20.00 Azerbaycan-Galler

22.45 Hırvatistan-Slovakya

G Grubu

20.00 Slovenya-Letonya

22.45 İsrail-Polonya

22.45 Avusturya-Kuzey Makedonya

 

I Grubu

17.00 Güney Kıbrıs-İskoçya

20.00 San Marino-Kazakistan

20.00 Rusya-Belçika

 Euro 2020 Elemelerinde yarın 10 maç oynanacak

Robinho'nun keyfi yerinde!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Futbol Takımı, ilklerle EURO 2020'de

A Milli Futbol Takımı, ilklerle EURO 2020'de

Potada kritik maç: Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta

Potada kritik maç: Pınar Karşıyaka-Galatasaray Doğa Sigorta

Trabzonspor'a Novak şoku

Trabzonspor'a Novak şoku

Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak

Gençlerbirliği'nin "Kırmızı Kara Mağaza"sı yarın açılacak

Sıradaki Haber