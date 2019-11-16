MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEuro 2020 HaberleriEURO 2020 Elemeleri'nde yarın 7 maç var
16.11.2019 - 11:31 | | İSTANBUL (AA)

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın 7 maç var

EURO 2020 Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın başlayacak.

EURO 2020 Elemeleri'nde yarın 7 maç var

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 10. hafta maçları, 17-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Andorra'nın konuğu olacak.

Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Çekya

20.00 Kosova-İngiltere

B Grubu

17.00 Sırbistan-Ukrayna

17.00 Lüksemburg-Portekiz

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Fransa

22.45 Andorra-Türkiye

22.45 Moldova-İzlanda

 

    Arsenal'in yükselen yıldızı Gabriel Martinelli!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı

    Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı

    Gylfi Sigurdsson: Türkiye karakterli bir takım

    Gylfi Sigurdsson: Türkiye karakterli bir takım

    Bayern Münih'te Uli Hoeness dönemi sona erdi

    Bayern Münih'te Uli Hoeness dönemi sona erdi

    Kulüpler çuvalladı, milliler yükseldi

    Kulüpler çuvalladı, milliler yükseldi

    Sıradaki Haber