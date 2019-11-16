16.11.2019 - 11:31 | | İSTANBUL (AA)
EURO 2020 Elemeleri'nde yarın 7 maç var
EURO 2020 Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın başlayacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 10. hafta maçları, 17-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Andorra'nın konuğu olacak.
Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
20.00 Bulgaristan-Çekya
20.00 Kosova-İngiltere
B Grubu
17.00 Sırbistan-Ukrayna
17.00 Lüksemburg-Portekiz
H Grubu
22.45 Arnavutluk-Fransa
22.45 Andorra-Türkiye
22.45 Moldova-İzlanda