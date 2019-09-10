10.09.2019 - 23:46
Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?
Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bugün Moldova'yı deplasmanda 4-0'la geçti ve 6. maçında 5. galibiyetini elde ederek puanını 15'e yükseltti. Peki millilerimizin yer aldığı H Grubu'nda bu akşamki maçlar sonrası puan durumu nasıl oluştu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de millilerimizin kalan maç programı...
A Milli Futbol Takımımız yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Andorra'yı 1-0'la geçen millilerimiz, bu akşam da deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ederek adeta sükse yaptı. İşte milli takımımızın yer aldığı Euro 2020 H Grubu puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...
H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fransa: 15 P +13 Av.
2- Türkiye: 15 P +13 Av.
3- İzlanda: 12 P +1 Av.
4- Arnavutluk: 9 P +1 Av.
5- Moldova: 3 P -15 Av.
6- Andorra: 0 P -14 Av.
MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI
11 Ekim 2019 Türkiye - Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa - Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye - İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra - Türkiye