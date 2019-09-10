Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımımız yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Andorra'yı 1-0'la geçen millilerimiz, bu akşam da deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ederek adeta sükse yaptı. İşte milli takımımızın yer aldığı Euro 2020 H Grubu puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...



H GRUBU PUAN DURUMU



1- Fransa: 15 P +13 Av.

2- Türkiye: 15 P +13 Av.

3- İzlanda: 12 P +1 Av.

4- Arnavutluk: 9 P +1 Av.

5- Moldova: 3 P -15 Av.

6- Andorra: 0 P -14 Av.



MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI



11 Ekim 2019 Türkiye - Arnavutluk



14 Ekim 2019 Fransa - Türkiye



14 Kasım 2019 Türkiye - İzlanda



17 Kasım 2019 Andorra - Türkiye





