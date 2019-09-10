Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbolEuro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?
10.09.2019 - 23:46

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

Euro 2020 elemeleri H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bugün Moldova'yı deplasmanda 4-0'la geçti ve 6. maçında 5. galibiyetini elde ederek puanını 15'e yükseltti. Peki millilerimizin yer aldığı H Grubu'nda bu akşamki maçlar sonrası puan durumu nasıl oluştu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de millilerimizin kalan maç programı...

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye grupta kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımımız yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Andorra'yı 1-0'la geçen millilerimiz, bu akşam da deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ederek adeta sükse yaptı. İşte milli takımımızın yer aldığı Euro 2020 H Grubu puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...

H GRUBU PUAN DURUMU

1- Fransa: 15 P +13 Av.
2- Türkiye: 15 P  +13 Av.
3- İzlanda: 12 P +1 Av.
4- Arnavutluk: 9 P +1 Av.
5- Moldova: 3 P -15 Av.
6- Andorra: 0 P -14 Av.

MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

11 Ekim 2019 Türkiye - Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa - Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye - İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra - Türkiye


Nihat Özdemir: "Muhteşem bir gece oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roma'da Cengiz Ünder şoku!

Roma'da Cengiz Ünder şoku!

Marko Scepovic'ten Vedat Muriç cevabı!

Marko Scepovic'ten Vedat Muriç cevabı!

Robert Prosinecki istifadan vazgeçti

Robert Prosinecki istifadan vazgeçti

Erzurumspor'dan eski futbolcusu Kanstrup açıklaması

Erzurumspor'dan eski futbolcusu Kanstrup açıklaması

Sıradaki Haber