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HaberlerMilli TakımEuro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye kaç puanda, kaçıncı sırada?
14.10.2019 - 23:37 |

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye kaç puanda, kaçıncı sırada?

Euro 2020 H Grubu'nda bu akşam 8. maçlar oynandı. Oldukça heyecanlı maçların oynandığı haftada A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi ve istediğini almayı başardı. Peki 8. maçlar sonunda Euro 2020 H Grubu'nda puan durumu nasıl ve millilerimiz kaç puanda?

Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye kaç puanda, kaçıncı sırada?

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir avantaj yakalayarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...

H GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

KALAN MAÇLAR

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

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