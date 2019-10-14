14.10.2019 - 23:37 |
Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye kaç puanda, kaçıncı sırada?
Euro 2020 H Grubu'nda bu akşam 8. maçlar oynandı. Oldukça heyecanlı maçların oynandığı haftada A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi ve istediğini almayı başardı. Peki 8. maçlar sonunda Euro 2020 H Grubu'nda puan durumu nasıl ve millilerimiz kaç puanda?
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir avantaj yakalayarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...
H GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE / 19 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 15 puan
4- Arnavutluk / 12 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
KALAN MAÇLAR
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye