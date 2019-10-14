Euro 2020 H Grubu puan durumu! Türkiye kaç puanda, kaçıncı sırada?

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir avantaj yakalayarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...



H GRUBU PUAN DURUMU



1- TÜRKİYE / 19 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 15 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

KALAN MAÇLAR



14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye