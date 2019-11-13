EURO 2020 hayali!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de son 4 lig maçında formasını alan Serdar Aziz, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Özellikle son Kasımpaşa maçında takım 3-2 kazanırken, 3 puanı getiren gol Serdar Aziz’in şık kafa golüyle geldi.

Deneyimli savunmacının takıma dönüşü de ciddi anlamda etkisini gösterdi. Ligin ilk 7 haftasında bireysel hata ve takım savunmasında aksaklıklar yaşayan Fenerbahçe, Serdar’ın geri dönüşüyle toparlandı. İlk 8 haftada oynayamayan ve Bursaspor ile yapılan özel maçta hatalarıyla korkutan Serdar Aziz, kolundaki sıkıntıları atlattı, sıkı bir çalışmayla toparladı. Hem Zanka hem de kaleci Altay daha rahat ve güvende oynamaya başladı.

Tüm bu olumlu gelişmeleri takıma getiren Serdar Aziz, kariyeri açısından da çok özel bir sezonu yaşıyor. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon devre arasında büyük ilgiyle geldiği Fenerbahçe’ye bir şampiyonluk armağan etmek istiyor. Sarı-lacivertli camiayı kısa sürede benimseyen tecrübeli futbolcu, ‘Kariyerinin en anlamlı şampiyonluklarından biri olacak’ dediği 2019-20 sezonunda takımına büyük katkı sunmayı amaçlıyor. Ancak başarılı yıldızın bir diğer büyük hayali de EURO 2020’de A Milli Takım’da olmak.

Çifte zafer

Çok önem verdiği milli takımla beraber bu tarihi turnuvada forma giymek isteyen Serdar Aziz, bu nedenle adeta izin günü bile demeden sıkı bir çalışma programı uyguluyor. Takım antrenmanlarıyla beraber özel programla çalışmalar da yapan 29 yaşındaki stoper, sezon sonunu çifte zaferle kapatmayı düşlüyor.

1 sene önce

Serdar Aziz, A Milli Takım’da en son 14 Ekim 2018 tarihinde oynadı. UEFA Uluslar Ligi’nde ay-yıldızlıların Rusya’ya 2-0 kaybettiği maçta 90 dakika oynayan Serdar, yaklaşık 1 senedir milli formadan uzak kaldı.

Öte yandan, Serdar Aziz’in Bursaspor’da oynarken beraber çalıştığı Şenol Güneş’in de kendisini iyi tanıması ileriki dönem için avantaj teşkil ediyor.