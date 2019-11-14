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14.11.2019 - 22:52 | | AA

EURO 2020 Kura çekimi 30 KasÄ±m'da

EURO 2020 finalleri grup kura Ã§ekimi Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

EURO 2020 Kura çekimi 30 KasÄ±m'da

EURO 2020 finalleri grup kura Ã§ekimi 30 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 20.00'de Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek kura Ã§ekimi sonrasÄ±nda gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki ÅŸampiyonaya 12 Avrupa Ã¼lkesindeki 12 kent ev sahipliÄŸi yapacak.Â 

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Ä°talya'daki Roma Olimpiyat StadÄ±'nda oynanmasÄ±na karar verilen ÅŸampiyonanÄ±n, yarÄ± final ve final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ise Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Wembley StadÄ±'nda oynanacak.Â 

EURO 2020'nin oynanacaÄŸÄ± Ã¼lkeler

Â EURO 2020 grup maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± ÅŸehirler ÅŸÃ¶yle:Â 

A Grubu: Roma (Ä°talya), BakÃ¼ (Azerbaycan)Â 

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)Â 

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), BÃ¼kreÅŸ (Romanya)Â 

D Grubu: Londra (Ä°ngiltere), Glasgow (Ä°skoÃ§ya)Â 

E Grubu: Bilbao (Ä°spanya), Dublin (Ä°rlanda Cumhuriyeti)Â 

F Grubu: MÃ¼nih (Almanya), BudapeÅŸte (Macaristan)

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