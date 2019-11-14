EURO 2020 Kura çekimi 30 KasÄ±m'da
EURO 2020 finalleri grup kura Ã§ekimi Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
EURO 2020 finalleri grup kura Ã§ekimi 30 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 20.00'de Romanya'nÄ±n baÅŸkenti BÃ¼kreÅŸ'te gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â
ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek kura Ã§ekimi sonrasÄ±nda gruplar belli olacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki ÅŸampiyonaya 12 Avrupa Ã¼lkesindeki 12 kent ev sahipliÄŸi yapacak.Â
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n Ä°talya'daki Roma Olimpiyat StadÄ±'nda oynanmasÄ±na karar verilen ÅŸampiyonanÄ±n, yarÄ± final ve final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ise Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Wembley StadÄ±'nda oynanacak.Â
EURO 2020'nin oynanacaÄŸÄ± Ã¼lkeler
Â EURO 2020 grup maÃ§larÄ±nÄ±n oynanacaÄŸÄ± ÅŸehirler ÅŸÃ¶yle:Â
A Grubu: Roma (Ä°talya), BakÃ¼ (Azerbaycan)Â
B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)Â
C Grubu: Amsterdam (Hollanda), BÃ¼kreÅŸ (Romanya)Â
D Grubu: Londra (Ä°ngiltere), Glasgow (Ä°skoÃ§ya)Â
E Grubu: Bilbao (Ä°spanya), Dublin (Ä°rlanda Cumhuriyeti)Â
F Grubu: MÃ¼nih (Almanya), BudapeÅŸte (Macaristan)
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