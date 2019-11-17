Euro 2020 ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Euro 2020 kura çekimi tarihi

Milli takımımızın Euro 2020 biletini kapmasının ardından gözler zorlu turnunavının ne zaman ve nerede yapılacağı merak konusu oldu. İşte Euro 2020 tarihi, ev sahibi ülkeler ve turnuvanın kura çekimi ile ilgili ayrıntılar...



EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran 2020 tarihinde açılış maçı ile başlayacak. Tam 1 ay sürecek futbol serüveni 12 Temmuz 2020’de sona erecek.



EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, 30 Kasım ise tarihinde kura çekimi gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKE?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya