EURO 2020'de 5. hafta maçları başlıyor

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak. Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak. Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Estonya-Belarus

21.45 Almanya-Hollanda

E Grubu

21.45 Galler-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Hırvatistan

G Grubu

21.45 Slovenya-Polonya

21.45 Avusturya-Letonya

I Grubu

19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan

21.45 İskoçya-Rusya

21.45 San Marino-Belçika