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05.09.2019 - 09:57| İSTANBUL (AA)

EURO 2020'de 5. hafta maçları başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

EURO 2020'de 5. hafta maçları başlıyor

 

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak. Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak. Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Estonya-Belarus

21.45 Almanya-Hollanda

E Grubu

21.45 Galler-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Hırvatistan

G Grubu

21.45 Slovenya-Polonya

21.45 Avusturya-Letonya

I Grubu

19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan

21.45 İskoçya-Rusya

21.45 San Marino-Belçika

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