Euroleague aÃ§Ä±kladÄ±: FenerbahÃ§e Beko maÃ§Ä±nda hakem hatasÄ± var...

THY Euroleague'de 14. hafta maÃ§Ä±nda Yunanistan'da Panathinaikos'a 81-78 kaybeden FenerbahÃ§e Beko, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±.

Son ana kadar mÃ¼cadeleyi bÄ±rakmayan sarÄ±-lacivertlilerle alakalÄ± Euroleague'in resmi sitesinden Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

MaÃ§Ä±n son anÄ±nda Nando De Colo'ya ÅŸutu esnasÄ±nda faul yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak Ã§alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. YapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada, 0.4 saniye kala Nando De Colo, 3 sayÄ± bÃ¶lgesinden ÅŸutunu Ã§Ä±karÄ±rken, Tyrese Rice'Ä±n De Colo'nun saÄŸ koluna doÄŸru kural dÄ±ÅŸÄ± bir hamle yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Hakemlerin bu pozisyonda Tyrese Rice'a faul Ã§almasÄ± gerektiÄŸi dile getirildi. Åžutun bÃ¶lgesinden dolayÄ± da 3 serbest atÄ±ÅŸÄ±n atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Pozisyon hakem hatasÄ± olduÄŸu iÃ§in herhangi bir deÄŸiÅŸiklik ya da tekrar kararÄ± olmayacak. Bunun tamamen hakemlerin hatasÄ± olduÄŸu kaydedildi.Â