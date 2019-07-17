Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTurkish Airlines EuroleagueEuroleague Final-Four'u Köln'de
17.07.2019 - 15:10

Euroleague Final-Four'u Köln'de

2019-2020 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonu Köln'de yapılacak.

Euroleague Final-Four'u Köln'de

THY Euroleague 2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu.

Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak. 


Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya'da daha önce başkent Berlin'de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti. 
Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Houston Rockets Westbrook'u kadrosuna kattı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olympiakos, Vassilis Spanoulis ile 1 yıl daha
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da
Marcao: Daha yolun başındayız
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğit Yalçın Çitak'a tebrik

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Cezayir

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Coentrao Yeni Malatyaspor'a önerildi ama...

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji, Cameron Clark'ı kadrosuna kattı

Sıradaki Haber