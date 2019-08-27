EuroLeague'de fikstür belli oldu. Basketbol hayranları sezonun başlamasını iple çekiyor. Özellikle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in nasıl bir performans sergileceği merak edilirken "EuroLeague ne zaman başlayacak?" sorusu sıklıkla yönetiliyor.

EUROLEAGUE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turkish Airlines Euroleague'de 2019-2020 sezonu ekim ayında başlayacak. Fenerbahçe Beko ilk maçında Real Madrid'le; Anadolu Efes ise Barselona ile karşılaşacak.

13'üncü haftada Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

FINAL FOUR NE ZAMAN?

Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek Euroleague'de, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. Dörtlü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.