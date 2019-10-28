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28.10.2019 - 12:12 | | İSTANBUL, (DHA) –

Euroleague’de 5’inci hafta heyecanı başlıyor

Turkish Airlines Euroleague’de 5’inci haftada heyecan yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Euroleague’de 5’inci hafta heyecanı başlıyor

Turnuvada yer alan iki Türk takımından Anadolu Efes evinde Kızılyıldız’ı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.30’da başlayacak. Lacivert-beyazlılar Euroleague’de geri kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3’üncü sırada yer alıyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşacak. 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabaka saat 22.05’te başlayacak. Sarı-lacivertliler ligde oynanan 4 haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 16’ncı sırada bulunuyor.

Turkish Airlines Euroleague 5’inci hafta programı ise şu şekilde:

YARIN:
20.00 Khimky - Panathinaikos
20.30 Anadolu Efes - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Olimpia Milano
22.45 Asvel Lyon - Kirolbet Baskonia
23.00 Barcelona - Valencia Basket

30 EKİM ÇARŞAMBA
20.00 CSKA Moskova - Olympiakos
21.00 Zalgiris Kaunas - Zenit
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Fenerbahçe Beko
22.30 Bayern Münih - Real Madrid

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