Euroleague’de Türk derbisi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45’te başlayacak ve beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak. THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45’te başlayacak ve beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşacak. İki takım arasında Avrupa’da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.