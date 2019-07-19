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Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 3 Ekim'de baÅŸlayacak normal sezonun ilk haftasÄ±nda TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n rakipleri, Ä°spanyol kulÃ¼pleri olacak. FenerbahÃ§e Beko, ilk maÃ§Ä±na Real Madrid deplasmanÄ±nda Ã§Ä±karken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa'yÄ± konuk edecek.

FenerbahÃ§e Beko ve Anadolu Efes arasÄ±ndaki derbi heyecanÄ± ise 13. haftada yaÅŸanacak. Ä°ki takÄ±m, 12 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Normal sezonda devre arasÄ±na 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise maÃ§lar sona erecek. DÃ¶rtlÃ¼ Final ise 22-24 MayÄ±s 2020 tarihleri arasÄ±nda Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde ilk hafta programÄ± ÅŸÃ¶yle:

Khimki (Rusya) - Maccabi FOX (Ä°srail)

Bayern MÃ¼nih (Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (Ä°talya)

LDLC ASVEL (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

Real Madrid (Ä°spanya) - FenerbahÃ§e Beko

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (Ä°spanya)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (Ä°spanya)

ALBA Berlin (Almanya) - Zenit (Rusya)

Panathinaikos (Yunanistan) - KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan)

Valencia (Ä°spanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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