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09.09.2019 - 12:48

EuroVolley 2019'a VakÄ±fBank damgasÄ±

A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n 16 yÄ±l aradan sonra final oynadÄ±ÄŸÄ± KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda (EuroVolley 2019) VakÄ±fBanklÄ± oyuncular, performanslarÄ±yla gÃ¶z doldurdu. EuroVolley'de yedi sarÄ±-siyahlÄ± oyuncu mÃ¼cadele ederken, VakÄ±fBank, yarÄ± finaller ve finalde en Ã§ok oyuncusu olan kulÃ¼p olmayÄ± baÅŸardÄ±. Ebrar Karakurt, 91 sayÄ±yla A Milli TakÄ±m'Ä±n en skorer ikinci ismi olurken, Meliha Ä°smailoÄŸlu ise yÃ¼zde 43,51'lik performansÄ±yla EuroVolley 2019'da en iyi manÅŸet alan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oyuncu oldu.Â

EuroVolley 2019'a VakÄ±fBank damgasÄ±

TÃ¼rk spor tarihinin en baÅŸarÄ±lÄ± branÅŸÄ± olan kadÄ±n voleybolunda A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±mÄ±z, 16 yÄ±l aradan sonra yeniden final oynadÄ±ÄŸÄ± CEV KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu. Ankara'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± EuroVolley 2019'da A Milli TakÄ±m oyuncularÄ± baÅŸarÄ±lÄ± performanslarÄ±yla gÃ¶z doldurdu ve TÃ¼rk kadÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya bir kez daha gÃ¶sterdi.Â 

YarÄ± finaller ve finalde en Ã§ok oyuncu VakÄ±fBank'tanÅžampiyonada 2003'ten sonra yeniden final oynayan Filenin SultanlarÄ±'nda takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ve seyirciyle tek yÃ¼rek tek bilek olan VakÄ±fBank oyuncularÄ±ndan Ebrar Karakurt, Meliha Ä°smailoÄŸlu, Zehra GÃ¼neÅŸ, KÃ¼bra Akman, GÃ¶zde YÄ±lmaz ve Cansu Ã–zbay forma giyerken, Maja Ognjenovic ise altÄ±n madalyayÄ± kazanan SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ± adÄ±na mÃ¼cadele etti. A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±za en Ã§ok oyuncu (6) gÃ¶nderen kulÃ¼p olan VakÄ±fBank, yarÄ± finaller ve finalde de en Ã§ok oyuncusu (7) bulunan kulÃ¼p olmayÄ± baÅŸardÄ±.Â 

SarÄ±-siyahlÄ± oyunculardan EuroVolley'de 314 sayÄ±Ebrar Karakurt, 91 sayÄ±yla A Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n en skorer ikinci ismi olurken, 76 sayÄ±yla oynayan Meliha Ä°smailoÄŸlu ise yÃ¼zde 43,51'lik performansÄ±yla EuroVolley 2019'da en iyi manÅŸet alan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oyuncu olmayÄ± baÅŸardÄ±. VakÄ±fBanklÄ± Zehra GÃ¼neÅŸ 56 sayÄ±, KÃ¼bra Akman 46 sayÄ±, GÃ¶zde YÄ±lmaz 15 sayÄ± ve Cansu Ã–zbay 8 sayÄ±yla oynarken, SÄ±rbistan Milli TakÄ±mÄ±'nda forma giyen Maja Ognjenovic ise ÅŸampiyonayÄ± 22 sayÄ±yla tamamladÄ±.Â 

Ä°ÅŸte VakÄ±fBanklÄ± oyuncularÄ±n CEV KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ± PerformansÄ±:
TOPLAM PERFORMANSOYUNCU SAYI

Ebrar Karakurt 91

Meliha Ä°smailoÄŸlu 76

Zehra GÃ¼neÅŸ 56

KÃ¼bra Akman 46

Maja Ognjenovic 22

GÃ¶zde YÄ±lmaz 15

Cansu Ã–zbay 8

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