Evdeki hesap, Afrika’ya uymadı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Afrika Uluslar Kupası Cezayir’in Senegal’i mağlup ettiği karşılaşmayla sona ererken, dev turnuva Galatasaray’ın beklentilerini karşılamadı. Organizasyona Süper Lig’den en çok futbolcusunu gönderen kulüp olan Galatasaray, transferde elden çıkarmayı düşündüğü oyuncuların buradaki kötü performanslarıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Mbaye Diagne sıfır çekti

Cim Bom’un ‘gidecekler’ listesinde ilk sırada yer alan Mbaye Diagne, Mısır’ın ev sahipliğindeki organizasyonda ülkesinin milli takımının kadrosundaydı. Senegal finale kadar çıkıp toplamda 7 maç oynarken Diagne bu karşılaşmaların beşinde oynadı, 120 dakika sahada kaldı. Bu süre içersinde ne gol atabilen ne de asist yapabilen futbolcu turnuvayı sıfır çekerek tamamladı. Bir çok dev kulübün scout’larının izlediği turnuvada futbolcunun ‘piyasa yaparak’ iyi bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarılma düşüncesi havada kaldı.

Belhanda orada da vasattı

Younes Belhanda için geçtiğimiz sezonun devre arasından beri ‘gönderilecekler’ listesinde olduğuna yönelik haberler çıkıyor. Gerçi bu bilgi Faslı futbolcunun iyi oynadığı maçların ardından ‘Takımda kalmasına karar verildi’ şeklinde ara dönemlerle deformasyona uğrasa da, takımdan gideceği en çok gündeme gelen oyuncuların başında kendisinin yer aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Ülkesinin oynadığı dört maçın üçünde sahada olan futbolcu vasat bir görüntü ortaya koydu, Diagne gibi skora katkı yapamadığı turnuvada, ülkesinin ikinci turda elenmesini engelleyemedi.

Feghouli turnuvanın en iyilerinden

Galatasaray’ın geride kalan sezonda yaşadığı şampiyonluğun en önemli aktörlerinden olan Sofiane Feghouli, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesi Cezayir ile de mutlu sona ulaştı. Cezayir’in 7 maçının 6’sında görev alan Feghouli, attığı bir gol ve yaptığı bir asistin dışında maç içersindeki katkısıyla takımın turnuvadaki en iyi isimlerinden biri olarak gösterildi. Final maçına da ilk 11’de başlayan ve 85 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu 2 ay içinde 2 kupa sevinci yaşarken, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı taraftarları da bir kez daha heyecanlandırdı.

Luyindama iyi, çevresi kötü!

Standard Liege’den sezon ortasında kiralanan ardından sezon bitiminde bonservisi alınan Christian Luyindama, Afrika Uluslar Kupası’nda ortalamanın üzerinde bir görüntü çizdi. Savunmada sağlam bir görüntü çizen kalıplı savunma oyuncusu, zaman zaman hatalara da imza atmakla birlikte takımın iyilerinden biri olarak gösterildi. Demokratik Kongo’nun dört karşılaşmasının üçünde iyi oynayan futbolcu, ikinci tur maçında sahada yoktu. Takımının Madagaskar’a penaltılarla elendiği mücadelede oynasa, Kongo’nun bu turu da geçebileceğine yönelik yorumlar yapıldı.