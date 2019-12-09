Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton’a Pereira uyarısı
09.12.2019 - 09:42 |

Everton’a Pereira uyarısı

Vitor Pereira’nın kariyerindeki başarısızlıklara dikkat çeken Daily Mail gazetesi, Portekizli hocayı Everton'un başına getirmeye hazırlanan yöneticilere uyarıda bulundu.

Everton’a Pereira uyarısı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Vitor Pereira’nın Everton’un başına geçecek teknik direktörler arasında gösterilmesi üzerine Daily Mail’de hocayı tanıtan bir yazı yayınlandı. İngiliz gazetesinde, Cenk Tosun’un da formasını giydiği ekibe Portekizli hoca için uyarı gönderdi

‘Fenerbahçe’de fazla tutunamadı’

Daily Mail’deki haberde “Portekiz’in ardından Suudi Arabistan’a giderek tuhaf bir kariyer tercihinde bulundu. Fenerbahçe’de fazla uzun tutunamadı. Almanya’da çalıştırdığı takımını üçüncü lige düşürdü” ifadeleri kullanıldı.

Futbol bilgisi hayran bırakmış

Altı yıl önce de Everton yönetimiyle görüştüğü belirtilen Pereira’nın futbol bilgisinden o dönem İngiliz ekibinin yöneticilerinin çok etkilendiği bu yüzden şu an koltuk için en güçlü aday olduğu belirtildi. Marco Silva'nın ayrılmasının ardından Everton'un başında geçici olarak Duncan Ferguson bulunuyor.

Everton’a Pereira uyarısı

    Gökhan Dinç: 'Fenerbahçe çiğ etle beslenmiş gibi...'
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş takıldı, Avcı geçti! Deplasmanda uçuyor...

    Güneş takıldı, Avcı geçti! Deplasmanda uçuyor...

    Çağlar'ın takımı Leicester'dan rekor...

    Çağlar'ın takımı Leicester'dan rekor...

    Selçuk Şahin ıslıklandı, Koşukavak’a istifa sesleri

    Selçuk Şahin ıslıklandı, Koşukavak’a istifa sesleri

    Trabzonspor deplasmanda başka

    Trabzonspor deplasmanda başka

    Sıradaki Haber