Everton’a Pereira uyarısı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Vitor Pereira’nın Everton’un başına geçecek teknik direktörler arasında gösterilmesi üzerine Daily Mail’de hocayı tanıtan bir yazı yayınlandı. İngiliz gazetesinde, Cenk Tosun’un da formasını giydiği ekibe Portekizli hoca için uyarı gönderdi

‘Fenerbahçe’de fazla tutunamadı’

Daily Mail’deki haberde “Portekiz’in ardından Suudi Arabistan’a giderek tuhaf bir kariyer tercihinde bulundu. Fenerbahçe’de fazla uzun tutunamadı. Almanya’da çalıştırdığı takımını üçüncü lige düşürdü” ifadeleri kullanıldı.

Futbol bilgisi hayran bırakmış

Altı yıl önce de Everton yönetimiyle görüştüğü belirtilen Pereira’nın futbol bilgisinden o dönem İngiliz ekibinin yöneticilerinin çok etkilendiği bu yüzden şu an koltuk için en güçlü aday olduğu belirtildi. Marco Silva'nın ayrılmasının ardından Everton'un başında geçici olarak Duncan Ferguson bulunuyor.