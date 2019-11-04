Everton’da Cenk Tosun gerçeği

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Cenk Tosun’un Londra ekibine karşı olan başarısı da dikkat çekti. En son golünü geçtiğimiz sezon mayıs ayında Tottenham’a atan deneyimli forvet, altı aylık aranın ardından ilk golünü yine bu takıma karşı kaydetti.

Cenk ayrılmak istedi, Everton reddetti

Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Phil Kirkbride, Türk futbolcuyla ilgili bir detayı paylaştı. Deneyimli muhabir futbolcunun daha öncesinde kulüp ile yollarını ayırmak istediğini ancak Everton cephesinin buna onay vermediğini belirterek “Everton, Tosun’un kiralık olarak ayrılma isteğini geri çevirdi” ifadesini kullandı.

‘Hala büyük roller oynayabilir’

Cenk Tosun bu sezon 2’si Premier Lig, 2’si kupa maçı olmak üzere 4 karşılaşmada forma giydi. Kirkbride’a göre 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Marco Silva tarafından sıkça tercih edilmese de, takıma verecek hala bir şeyleri olduğu düşüncesi mavi-beyazlıları bu şekilde davranmaya itti: “Pek çok kişinin düşündüğünün aksine Tosun’un hala oynayacak daha büyük rolleri var.