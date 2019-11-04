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Haberlerİngiltere Premier LigEvertonlı Gomes ameliyat edildi
04.11.2019 - 22:49 | | AA

Evertonlı Gomes ameliyat edildi

Everton, Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu Andre Gomes'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Evertonlı Gomes ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Tottenham maçında sakatlanan Portekizli futbolcusu Andre Gomes'in ameliyat edildiğini açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları 11. hafta maçının 78. dakikasında Son Heung-min'in müdahalesi sonrası sağ ayak bileği kırılan Gomes'in ameliyatı başarılı geçti. 

Nekahet döneminin ardından rehabilitasyon süreci başlayacak 26 yaşındaki Gomes'in ayağının, tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi. 

Tottenham karşısında Everton'ın beraberlik golünü atan Cenk Tosun, tıbbi müdahale sırasında Portekizli takım arkadaşının başında beklemiş ve onu sakinleştirmeye çalışmıştı.

Evertonlı Gomes ameliyat edildi

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