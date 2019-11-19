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19.11.2019 - 21:20 |

F.Bahçe açıkladı! Berke'ye menisküs ameliyatı...

Fenerbahçe, Westerlo'da kiralık forma giyen Berke Özer'in dizinden menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamayla  sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

F.Bahçe açıkladı Berkeye menisküs ameliyatı...

F.Bahçe açıkladı Berkeye menisküs ameliyatı...

 

 

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