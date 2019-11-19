F.Bahçe açıkladı! Berke'ye menisküs ameliyatı...

Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamayla sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.



