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15.11.2019 - 08:00 |

F.Bahçe Müzesine anlamlı ziyaret

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi için oldukça anlamlı bir gezi planladı.

F.Bahçe Müzesine anlamlı ziyaret

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi için oldukça anlamlı bir gezi planladı. Yapılan resmi açıklamada, 18 Kasım Pazartesi günü ilkokul öğrencilerinin sarı-lacivertli kulübün müzesini gezeceği bildirildi.

‘Umudum Öğretmenim’ sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, Fenerbahçe takım otobüsüyle beraber ilkokul öğrencileri Ülker Stadı’na getirelecek ve unutulmaz bir gün yaşayacak. Özel bir program ile ilkokul öğrencileri gün boyu Fenerbahçe Ülker Stadı’nda olacak.

F.Bahçe Müzesine anlamlı ziyaret

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