F.Bahçe'de sönük kaldı, Ada'da döktürüyor! Ayew...

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler - Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalan Ganalı futbolcu Andre Ayew, bu sezon İngiltere’de fırtına gibi esiyor. Championship’te mücadele eden Galler ekibinin önceki gün Blackburn Rovers ile oynadığı maçta attığı golle takımını mağlubiyetten kurtaran ve bir puanı getiren isim olan deneyimli futbolcu, takdir kazandı.

Performansını şimdiden katladı

Sarı-lacivertli ekipte 38 maçta forma giyen Ayew, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 2 de asiste imzasını atmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, şimdi ise sezonun daha yarısı gelmeden bu performansın üzerine çıktı. Andre ayew, Swansea’de Championship’te 5 gol-4 asist; kupada 2 gol kaydetti. Toplamda 7 gol-4 asiste imza attı.

Maçın adamı, haftanın 11’inde

Blackburn Rovers karşısında sergilediği performansla maçın adamı seçilen Andre Ayew, aynı zamanda ligde haftanın 11’ine de girdi. Galler’in siyah-beyazlı ekibi geride kalan 21. Haftada 31 puanla ligde 11. Sırada, yükselme hattının 3 puan gerisinde bulunuyor.

‘Ocak’ta Ayew’i isteyecekler’

Swansea City teknik direktörü Steve Cooper da, kulüple 2021’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunun takımda kalacağından umutlu olduğunu ancak başarılı performansının ardından kendisiyle ilgilenen kulüplerin olmasının da normal olacağını söyledi, “Ocak ayında onun için kapıyı çalanlar olacaktır” dedi.