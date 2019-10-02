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02.10.2019 - 13:38 |

F.Bahçe'den Tahkim Kurulu'na başvuru kararı

Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki kural hatası iddiasının TFF tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertli takım kural hatası talebinin Tahkim Kurulu'na taşınacağını belirtti.

F.Bahçe'den Tahkim Kurulu'na başvuru kararı

Açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül 2019 tarihinde oynadığı müsabaka ile ilgili kulübümüzün yaptığı “kural hatası başvurusu” ile ilgili TFF Yönetim Kurulu kararını dün akşam saatlerinde açıklamıştır.

Talebimizin reddi yönündeki bu karara haklı hukuki gerekçelerle katılmadığımızı, bu nedenle TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapılacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak isteriz. 

Kulübümüz bu başvurusu bakımından TFF’nin ilgili birimlerinden özellikle;

-MHK görüşünü

-MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları

-TFF Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini
talep etmiştir. 

Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup, süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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