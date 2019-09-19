Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye gönderdiği Eljif Elmas, İtalyan ekibinde sergilediği başarılı performansla adeta parmak ısırtıyor. Çizme basını, İtalyan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında kupanın son sahibi Liverpool'u 2-0 yendiği mücadeledeki oyunuyla da alkış toplayan 19 yaşındaki futbolcuya övgüler yağdırdı.

Ülkede yayın yapan Sky Sport İtalya adlı televizyon kanalının yorumcularından Fabio Caressa, kritik mücadelenin ardından yaptığı değerlendirmede Makedon orta saha oyuncusu için soyadındaki "elmas" yakıştırmasını yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Eljif çok iyi oynadı. Napoli'de onu şimdiden 'elmas' olarak çağırıyorlar. Şu ana kadar sergilediği performans çok önemli. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, oyunun hızını çok iyi değiştiriyor ve büyük gelecek vadediyor. Öte yandan kendisi, alan kapatmada çok başarılı. Napoli, kalesinde pozisyon gördüğünde takımı rahatlatacak bir oyuncunun eksikliğini çekiyordu. Elmas, bunu da çok iyi yapıyor."