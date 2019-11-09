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09.11.2019 - 12:57 |

Fabri: Beni geri alın

Beşiktaş’ın Fulham’a sattığı, oradan da Mallorca’ya kiralanan Fabri, yönetime dönmek için haber yolladı. Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis bedeli ile İngiltere Ligi takımlarından Fulham'a sattığı Fabri, yeniden siyah-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Fabri: Beni geri alın

Fulham'da geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan ve bu sezon başında Mallorca'ya kiralanan 32 yaşındaki Fabri, İspanya'da da aradığını bulamadı ve yeniden İstanbul'a dönmek için menajerine talimat verdi.

Fulham'dan bonservisini alabilecek durumda olan İspanyol futbolcu, Ocak ayında Beşiktaş'a dönebilmek için siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na menajeri vasıtasıyla haber gönderdi. Fabri'nin bu talebini değerlendirecek olan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transferdeki stratejisini belirleyecek. Bu arada Fulham Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol file bekçisi için bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

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