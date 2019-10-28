Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFabrika ayarlarına dönüş!
28.10.2019 - 08:00 |

Fabrika ayarlarına dönüş!

Denizlispor ve Konyaspor maçlarında 6 puan toplayıp, 7 gol atan Fenerbahçe’de moraller yerine geldi. Takımda sakatların dönmesiyle herkesin kendi bölgesine geçmesi hemen farkını gösterdi, Antalyaspor hüsranı sona erdi.

Fabrika ayarlarına dönüş!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, önce Denizlispor deplasmanı ardından Konyaspor maçıyla beraber kendine geldi. Antalyaspor’a karşı kaybedilen 1-0’lık maç sonrası oluşan olumsuz hava dağıldı. Son 2 haftada 7 gol atan sarı-lacivertlilerde, en önemli detay eksiklerin dönmesi oldu.Ersun Yanal’ı da rahatlatan bu durumla beraber herkes kendi bölgesine geçti. Tüm mevkiiler kendi oyuncularına döndü. Antalyaspor maçında 5 oyuncu farklı bölgede oynamıştı. Stoperde Jailson’un yerine Serdar Aziz geçti.Sol bekte de Dirar yerini Hasan Ali’ye bıraktı. Sağ bekte Isla formayı aldı. Ozan Tufan esas bölgesi ortaya geçince durum rahatladı. Ayrıca kanatlarda da sakatlıkları biten Rodrigues ve Moses formayı aldı. Bu sayede hem hücumda hem de savunmada takım toparlandı. Antalyaspor, Fenerbahçe galibiyetinden sonra 2 yenilgi alıp, kalesinde 8 gol görürken, Fenerbahçe, 2 galibiyet elde edip, 7 gol attı. 

Beşiktaş'a coşkulu karşılama!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Golfçüler Kemer’de buluştu

Golfçüler Kemer’de buluştu

Kazanırsa lider

Kazanırsa lider

33 maçta da gol buldular

33 maçta da gol buldular

Çebi’den prim

Çebi’den prim

Sıradaki Haber