Fabrika ayarlarına dönüş!

CELAL UMUT EREN



Fenerbahçe, önce Denizlispor deplasmanı ardından Konyaspor maçıyla beraber kendine geldi. Antalyaspor’a karşı kaybedilen 1-0’lık maç sonrası oluşan olumsuz hava dağıldı. Son 2 haftada 7 gol atan sarı-lacivertlilerde, en önemli detay eksiklerin dönmesi oldu.Ersun Yanal’ı da rahatlatan bu durumla beraber herkes kendi bölgesine geçti. Tüm mevkiiler kendi oyuncularına döndü. Antalyaspor maçında 5 oyuncu farklı bölgede oynamıştı. Stoperde Jailson’un yerine Serdar Aziz geçti.Sol bekte de Dirar yerini Hasan Ali’ye bıraktı. Sağ bekte Isla formayı aldı. Ozan Tufan esas bölgesi ortaya geçince durum rahatladı. Ayrıca kanatlarda da sakatlıkları biten Rodrigues ve Moses formayı aldı. Bu sayede hem hücumda hem de savunmada takım toparlandı. Antalyaspor, Fenerbahçe galibiyetinden sonra 2 yenilgi alıp, kalesinde 8 gol görürken, Fenerbahçe, 2 galibiyet elde edip, 7 gol attı.