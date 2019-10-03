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HaberlerFransa Ligue 1Fadiga: Neden çaldım bilmiyorum
03.10.2019 - 07:21 | | Fanatik

Fadiga: Neden çaldım bilmiyorum

Takım arkadaşı Dolberg'in kol saatini çaldığı için sözleşmesi fesh edilen Diaby-Fadiga, “Neden çaldım, bilmiyorum. Belki de kıskandım. Uzun süren sakatlıklar mental anlamda beni etkilemişti.'' dedi.

Fadiga: Neden çaldım bilmiyorum

Nice’in Danimarkalı yıldızı Kasep Dolberg’in 70 bin Euro’luk saati soyunma odasından çalınmıştı. Suçu işleyenin, takım arkadaşı Lamine Daiby-Fadiga olduğu ortaya çıkmış ve oyuncunun sözleşmesi fesh edilmişti.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan 18 yaşındaki forvet, “Neden çaldım, bilmiyorum. Belki de kıskandım. Uzun süren sakatlıklar mental anlamda beni etkilemişti. Aptalca bir hareket yaptım, herkesten özür dilerim” dedi.

 

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