Fadiga: Neden çaldım bilmiyorum

Nice’in Danimarkalı yıldızı Kasep Dolberg’in 70 bin Euro’luk saati soyunma odasından çalınmıştı. Suçu işleyenin, takım arkadaşı Lamine Daiby-Fadiga olduğu ortaya çıkmış ve oyuncunun sözleşmesi fesh edilmişti.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan 18 yaşındaki forvet, “Neden çaldım, bilmiyorum. Belki de kıskandım. Uzun süren sakatlıklar mental anlamda beni etkilemişti. Aptalca bir hareket yaptım, herkesten özür dilerim” dedi.

Nice-Marsilya maçından özet görüntüler