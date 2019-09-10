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10.09.2019 - 08:37| Takvim

Falcao 10 günde 2 milyon euro kazandı

10 gündür İstanbul'da bulunan Kolombiyalı golcü sözleşmesi gereği 2 milyon euroyu cebine koydu. Yıldız oyuncu ay sonunda 300 bin euro daha kazanacak.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen cebini doldurdu. 10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon euroluk peşin ödeme yaptı.

AY SONUNA KADAR ÖDEYECEK

G.Saray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Cimbom, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2.3 milyon Euro kazancak.

YILDA 7 MİLYON EURO ALACAK

Facalo, G.Saray'dan 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon Euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun sahne almasına sayılı günler kaldı. Galatasaray taraftarı, 3 gün sonra Kolombiyalı yıldızı Kasımpaşa maçında izleyebilecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçında yeni transfer için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

Falcao 10 günde 2 milyon euro kazandı

 

 

 

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