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HaberlerGalatasarayFalcao Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi
29.08.2019 - 17:44

Falcao Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya giden Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak, Radamel Falcao ile Monte Carlo Beach Otel'de buluştu.

Galatasaray Radamel Falcao transferinde dev bir adım daha attı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya giden Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, bir kez daha Radamel Falcao ile bir araya geldi.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin yapılacağı Monte Carlo Beach Otel'de gerçekleşen buluşmada menajer Ahmet Bulut da yer aldı.

Albayrak ve Hanedar ikilisinin, menajer Ahmet Bulut'un yaptığı tercüme ile Falcao ile bir süre konuştukları görüldü.

Albayrak ve Hanedar, fotoğraf çekilmesine ise izin vermediler.

Falcao Abdurrahim Albayrak ile bir araya geldi

Fotoğraf Kaynak: Sabah

 

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