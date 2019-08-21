Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayFalcao belirsizliği! 46 gün oldu...
21.08.2019 - 12:43| Skorer

Falcao belirsizliği! 46 gün oldu...

Galatasaray-Falcao flörtü, spor basınının manşetlerine ilk kez 6 Temmuz'da düştü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak transfer olasılığının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 46 gün geçmesine rağmen transfer netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, KAP bildirimini büyük bir umut ve heyecanla bekliyor.

Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao'nun transferi belirsizliğini koruyor...

İçinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Galatasaray-Falcao flörtüyle ilgili spor basınında ilk haber 6 Temmuz'da yapıldı. Aradan 46 gün geçmesine rağmen henüz KAP bildirimi gelmedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçının ardından transferin yüzde 99 bittiğini vurgulayıp camiaya garanti verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, dört gözle Kolombiyalı golcünün İstanbul'a gelmesini bekliyor. Yaz transfer dönemi penceresi ise 3 Eylül'de kapanıyor.

Falcao belirsizliği 46 gün oldu...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günün Detayı - "Marcao'nun yaptığı acemice..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ribery resmen Fiorentina'da

Ribery resmen Fiorentina'da

Tanju Çolak: Galatasaray'da oynanan futbol rezalet

Tanju Çolak: Galatasaray'da oynanan futbol rezalet

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Galatasaray Doğa Sigorta'da Arapovic sakatlandı

Galatasaray Doğa Sigorta'da Arapovic sakatlandı

Sıradaki Haber