Falcao belirsizliği! 46 gün oldu...

Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao'nun transferi belirsizliğini koruyor...

İçinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Galatasaray-Falcao flörtüyle ilgili spor basınında ilk haber 6 Temmuz'da yapıldı. Aradan 46 gün geçmesine rağmen henüz KAP bildirimi gelmedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçının ardından transferin yüzde 99 bittiğini vurgulayıp camiaya garanti verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, dört gözle Kolombiyalı golcünün İstanbul'a gelmesini bekliyor. Yaz transfer dönemi penceresi ise 3 Eylül'de kapanıyor.