21.08.2019 - 12:43| Skorer
Falcao belirsizliği! 46 gün oldu...
Galatasaray-Falcao flörtü, spor basınının manşetlerine ilk kez 6 Temmuz'da düştü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak transfer olasılığının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Yaklaşık 46 gün geçmesine rağmen transfer netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, KAP bildirimini büyük bir umut ve heyecanla bekliyor.
Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için büyük uğraş sarf ettiği Radamel Falcao'nun transferi belirsizliğini koruyor...
İçinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde Galatasaray-Falcao flörtüyle ilgili spor basınında ilk haber 6 Temmuz'da yapıldı. Aradan 46 gün geçmesine rağmen henüz KAP bildirimi gelmedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçının ardından transferin yüzde 99 bittiğini vurgulayıp camiaya garanti verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, dört gözle Kolombiyalı golcünün İstanbul'a gelmesini bekliyor. Yaz transfer dönemi penceresi ise 3 Eylül'de kapanıyor.