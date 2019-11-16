Galatasaray’da Radamel Falcao belirsizliği sürüyor. Kolombiyalı forvet dün de antrenmanda yer almadı. Madrid’teki tedavisinin ardından 11 Kasım’da İstanbul’a döneceği açıklanan Falcao yine dönmedi.



1 Ekim’den beri topla çalışmalardan uzak kalan Falcao’nun takımla antrenmanlara başlasa bile 2 haftadan önce oynaması beklenmiyor. Falcao’nun iki hafta sonra yapılacak Trabzonspor deplasmanına yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ümraniye ile hazırlık maçı

Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir’le oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Kanat ve şut çalışmasıyla devam eden antrenmanın yenilenme koşusuyla sona erdiği kaydedildi. Antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların katılmadığı aktarıldı. Galatasaray, bugün saat 13.00’te TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor’la Florya Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlık maçı yapacak.