Falcao bir kez daha izin istedi

Galatasaray Falcao’yu bitirmek için artık gün sayıyor. Yılan hikayesine dönen transferde Falcao, kulübü Monaco’yla ilişiğinin kesilmesi için yeni bir hamlede bulundu. Kolombiyalı forvet, dün hocası Leonardo Jardim’le görüşerek serbest bırakılmasını bir kez daha istedi. Jardim’in Falcao’ya her türlü kolaylık için söz verdiği ancak “Bir forvet transferi yapacağız. Bunu açıkladığımız zaman seni bırakacağız” ifadesini kullandığı öğrenildi.