Falcao bomba gibi!

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Galatasaray’da Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak motive oldu. Yıldız futbolcunun bugünkü maçta etkili bir performans sergilemek istediği ve çok istekli olduğu öğrenildi.



Falcao, Florya’da profesyoneller ve yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Bu maçta etkili olmak, gol ve goller atmak istiyorum. Çünkü ülkemde de bu karşılaşma yayınlanacak. Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye atacağım gollerin anlamını biliyorum. Bu goller ülkemde izlenecek” ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcunun son derece konsantre olması sarı-kırmızılılarda sevinç yarattı. Falcao’nun istekli görüntüsünden etkilenen Fatih Terim ve ekibi, bugünkü maçta özellikle kanatlarda oynayan Feghouli ve Babel ile yine forvet arkasında görev yapacak olan Belhanda’dan Kolombiyalı futbolcuyu beslemeleri istendi.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, antrenmanlarda sürekli olarak bu konuda özel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Teknik kadronun ayrıca F.Bahçe savunmasındaki problemleri masaya yatırıp ön tarafta oynayan futbolculardan bunu avantaja çevirmelerini istediği bildirildi.



Fener’i seviyor

Falcao’nun Fenerbahçe’yi karşı şansı tutuyor. Monaco’da oynarken Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde sarı-lacivertlilere karşı iki maçta da gol atan Kolombiyalı futbolcu, ayrıca Fransa’daki karşılaşmada bir de asist yapmıştı.