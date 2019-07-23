Falcao bombası! Kamp kadrosuna alınmadı...

Galatasaray'ın transfer listesinin zirvesinde yer alan yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan flaş bir haber geldi.

Kolombiyalı yıldızın kulübü Monaco, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosuna Falcao'yu dahil etmedi.

Bu gelişme yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için kadroya dahil edilmemesi olarak yorumlandı.