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HaberlerGalatasarayFalcao bombası! Kamp kadrosuna alınmadı...
23.07.2019 - 18:51

Falcao bombası! Kamp kadrosuna alınmadı...

Monaco, Portekiz kampı kadrosunda Falcao'nun yer almadığını açıkladı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyunun kadroda alınmaması heyecan yarattı.

Falcao bombası! Kamp kadrosuna alınmadı...

Galatasaray'ın transfer listesinin zirvesinde yer alan yıldız futbolcu Radamel Falcao'dan flaş bir haber geldi.

Kolombiyalı yıldızın kulübü Monaco, Portekiz'de yapacağı kamp kadrosuna Falcao'yu dahil etmedi.

Bu gelişme yıldız oyuncunun transfer görüşmeleri için kadroya dahil edilmemesi olarak yorumlandı.

Falcao bombası Kamp kadrosuna alınmadı...

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