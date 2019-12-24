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24.12.2019 - 08:00 |

Falcao çok üzgün

Radamel Falcao’nun büyük bir üzüntü yaşadığı ortaya çıktı. Göztepe maçında yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremeyen Kolombiyalı futbolcunun çok üzgün olduğu belirtildi.

Falcao çok üzgün

Göztepe maçında yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremeyen Radamel Falcao’nun büyük bir üzüntü yaşadığı ortaya çıktı.

Kolombiyalı futbolcunun çok üzgün olduğu belirtildi.

Yöneticilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren yıldız oyuncunun, “Yakaladığım pozisyonları değerlendirmeliydim. O zaman sonuç çok farklı olurdu” dediği öğrenildi. İdareciler ise Falcao’yu teselli ederek, “Sana güveniyoruz ve inanıyoruz” dedikleri bildirildi.

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