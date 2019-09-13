Falcao demek, gol demek! G.Saray maçının 2.5 ÜST iddaa oranı...

Kolombiya Milli Takımı'nda 88 maçta 34 gol, Fransa Ligue 1'de 108 maçta 65 gol, İspanya La Liga'da 68 maçta 52 gol! Şimdi sıra, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de golleri atmaya geldi...

33 yaşındaki süper forvet, bonservis bedeli ödenmeden sarı kırmızılı ekiple 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına da bu akşam Kasımpaşa karşısında çıkacak.

Bu sezon ilk 3 maçta 4 gol atabilen Galatasaray geçtiğimiz sezon ilk 3 haftayı 10 golle geçmeyi başarmıştı, Falcao ise geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı ilk lig maçında 1 gol 1 asistle oynamıştı.

Kolombiyalı'nın gelişiyle Galatasaray'ın da gol sayısını tekrar yukarı çekmesi bekleniyor.

İDDAA'DA TEK MAÇ, CANLI BAHİS VE YENİ SEÇENEKLERE DİKKAT!

28 Ağustos sonrası iddaa'da yeni bir döneme girdik ve o tarihten itibaren de Süper Lig'deki tüm maçlara artık TEK MAÇ olarak oynayabiliyor, karşılaşma sırasında CANLI BAHİS alabiliyorsunuz.

Seçenekler de arttı... Galatasaray, Kasımpaşa maçını kazanır ve gol sayısı yüksek olur diyorsanız yeni seçenekleri kaçırmayın!

MS1 + 2.5 ÜST / 1,65

MS1 + 3.5 ÜST / 2,35

MS1 + 4.5 ÜST / 3,45

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