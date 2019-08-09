Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayFalcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur
09.08.2019 - 23:56

Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Galatasaray'ın transferini bitirmek için uğraş verdiği Falcao, Fox Spor Colombia'ya yaptığı açıklamada "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu bölümünde heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülür" dedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcüden transferi ile ilgili flaş açıklama geldi.

Fox Sports Colombia'ya konuşan Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu bölümünde heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülür" şeklinde konuştu.

"Henüz transfer resmiyet kazanmadı"

33 yaşındaki golcü transferinin henüz resmiyet kazanmadığını da vurgulayıp "İmzalar atılmadığı sürece tamam diyemeyiz. Şu anda işlerin dışında kalıyorum ve Monaco ile antrenmanlarıma devam ediyorum. Avrupa'da savaşmaya devam etmek istiyorum ve üst seviyede kalmak amacındayım" açıklamasını yaptı.

Falcao: Galatasarayda oynamak heyecan verici olur

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Büyük sürpriz! Mehmet Topal'ın yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
3 büyükler finansal raporlarını açıkladı 

 

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber