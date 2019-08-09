Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Galatasaray'da Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcüden transferi ile ilgili flaş açıklama geldi.

Fox Sports Colombia'ya konuşan Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu bölümünde heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülür" şeklinde konuştu.

"Henüz transfer resmiyet kazanmadı"

33 yaşındaki golcü transferinin henüz resmiyet kazanmadığını da vurgulayıp "İmzalar atılmadığı sürece tamam diyemeyiz. Şu anda işlerin dışında kalıyorum ve Monaco ile antrenmanlarıma devam ediyorum. Avrupa'da savaşmaya devam etmek istiyorum ve üst seviyede kalmak amacındayım" açıklamasını yaptı.