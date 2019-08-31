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HaberlerGalatasarayFalcao için kaldılar
31.08.2019 - 08:00

Falcao için kaldılar

Galatasaray Yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaşırsa, sarı-kırmızılı heyet Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek.

Falcao için kaldılar

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nedeniyle Monaco’da bulunan Galatasaray’dan başkan Mustafa Cengiz, İstanbul’a döndü, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile idari menajer Şükrü Hanedar, burada kaldı.

Başkan Cengiz, THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul seferi ile dönerken, kritik Kayseri karşılaşmasını izleyemedi.  Albayrak ile Hanedar, Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak adına Monaco’da kalırken dün yapılan görüşmelere ünlü menajer Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Mendes, Monaco Kulübü ile masaya oturup transferi tamamlamaya çalışacak.

Galatasaray Yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaşırsa, sarı-kırmızılı heyet Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek.
Bu arada İtalyan spor gazetesi Tuttosport’un iddiasına göre Fiorentina, Radamel Falcao’ya transfer teklif etti. Fiorentina’nın, Monaco’ya 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, oyuncunun istediği maaşı da ödemeyi kabul ettikleri dile getirildi.

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