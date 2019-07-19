Falcao için teklif

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao’yu kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü için kulübü Monaco’ya resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan Falcao’nun yıllık 9 milyon euro kazandığı ve Galatasaray’ın bu paranın yarısını ödemeyi Monaco’ya teklif ettiği öğrenildi. Yüksek yıllık ücreti nedeniyle Falcao ile vedalaşmaya sıcak bakan Monaco’nun birkaç gün içinde Galatasaray’a yanıt vereceği belirtildi. Fransız ekibinin cevabı olumlu olursa transferin önünde engel kalmayacak ve Falcao büyük bir ihtimalle Galatasaray kadrosuna katılacak. Geçen sezon 39 resmi maçta 16 gole imza atan Falcao, Monaco’ya 2013’te 43 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’den transfer olmuştu.



