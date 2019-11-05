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05.11.2019 - 08:01 | | Sporx

Falcao, İspanya'da görüntülendi! Real Madrid...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sakatlık durumu ve Real Madrid maçı hakkında açıklama yaptı.

İspanya'da bir televizyon programına konuşan Radamel Falcao, Real Madrid maçından iyi bir skor almak istediklerini söyledi.

"Tedavin nasıl gidiyor?" sorusunu yanıtlayan Falcao, "Çok iyi, teşekkürler. İyileşiyorum." şeklinde yanıt verdi.

"İYİ BİR SONUÇ ALMAYI UMUYORUZ"

Falcao, Real Madrid maçı hakkında ise "Bu maç dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Kolombiyalı golcü "İspanya'yı özlüyor musun? İnsanlar halen seni hatırlıyor" sorusunu ise "Evet, evet. Teşekkür ederim" ifadeleriyle yanıtladı.

Falcao, İspanyada görüntülendi Real Madrid...

 

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