Falcao istedi G.Saray aldı!

NEVZAT DİNDAR



Hemen hemen her kulübün yanında birçok yıldız futbolcunun evinde bulunan ve sakatlıkların daha çabuk iyileşmesini sağlayan soğuk oda, Falcao’nun isteği üzerine Florya’ya da kuruldu. Sarı-kırmızılılar, oyuncuların tüm vücutlarını sokabileceği cihazı alarak Türkiye’de bir ilke imza attı.

Galatasaray’a gelişi büyük bir sansasyona neden olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle henüz sahada beklenen katkıyı yapamasa da, kulübün teknolojik yatırımlarda bulunmasını sağladı.



Tecrübeli golcünün sözleşmesinde şart koşması üzerine idareciler, futbolcuların sakatlıklarının çabuk iyileşmesine, yorgun adalelerinin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı yapan Soğuk oda (Lifecube) teknolojisini satın aldı.

Soğuk oda sağladığı -95 derece soğukluk sayesinde hem futbolcuların sakatlıklarının daha çabuk geçmesine hem de ağrılarının hafiflemesine neden oluyor. Birçok kulüpte azotlu modeli olan teknolojiye daha fazla yatırım yapan ve son modelini Florya’ya getiren yönetim sayesinde futbolcular aygıta kafalarını da sokabiliyor.



Avrupa’da hemem hemem tüm kulüplerde bulunan, hatta Cristiano Ronaldo başta olmak üzere bazı yıldız futbolcuların evlerinde bile yer alan soğuk odaya antrenman ve maçlardan sonra tüm futbolcuların girmesi zorunlu hale getirildi. Soğuk oda, sağladığı -95 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor. Galatasaray yeni teknolojisi ile bir ilki de başardı. Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni aygıtta sporcular tüm vücutlarıyla makineye girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyorlar. Üç dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor.



Yönetim 100 bin euro maliyeti bulunan teknolojiyi Falcao’nun transfer olurken özel olarak tesislere getirirken, tüm futbolcular bu önemli destekten faydalanmaya başladı.