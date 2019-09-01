Falcao kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Radamel Falcao'nun kariyeri

Galatasaray, yaklaşık 2 aydır transfer etmek istediği Radamel Falcao'ya kavuştu. Geçtiğimiz akşam görüşmelere başlandığı açıklanan Falcao, bugün Monaco'dan özel bir uçakla Türkiye'ye geldi. İşte Radamel Falcao ile ilgili tüm merak edilenler...



RADAMEL FALCAO'NUN KARİYERİ



Tam ismi Radamel Falcao Garcia Zarate olan Kolombiyalı oyuncu 10 Şubat 1986 tarihinde Santa Maria şehrinde doğdu. Kolombiya'nın dünya çapında gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncularından biri olarak biliniyor. Asıl lakabı 'Kaplan', bir diğer lakabı ise 'Avrupa Ligi Kralı'.



Falcao kariyeri boyunca 7 takımda oynadı. Futbola başladığı Lanceros Boyaca, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco ve Monaco'dan kiralık olarak gittiği iki takım Manchester United ve Chelsea.

LANCEROS BOYACA

Lanceros Boyaca'da oynamaya başladığında henüz 13 yaş 199 günlük olan Falcao, Kolombiya'nın resmi olarak forma giymiş en genç oyuncusudur. Kolombiya'nın ikinci ligi olan Primera B'de 13 yaşında forma giymiş ve takımı Lanceros Boyaca ile 8 maça çıkıp 1 de gol attı. Gol attığında ise yaşı 14'tü.

RIVER PLATE



Güney Amerika çapında çok erken yaşta ünlenen Falcao 2001 yılında 14 yaşındayken Arjantin devi River Plate'e 500 bin euro karşılığında transfer oldu. 2009 yılına kadar forma giydiği River Plate'te ilk resmi maçına 2005 yılında çıktı. 4 senede 90 maça çıktı ve 34 gol attı.



PORTO



Güney Amerika kıtasını didik didik edip yetenekleri keşfeden takımların başında gelen Porto, Falcao'yu da es geçmedi. 2009 yılında 5,5 milyon euro'ya satın aldıkları 23 yaşındaki Falcao, 2 sene boyunca Porto'da harikalar yarattı.

Ligde 50 maçta 43 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 4 gol, Avrupa Ligi'nde 14 maçta 17 gol olmak üzere Porta formasıyla totalde 87 maça çıkıp 72 gol attı. Gollerinin hatrı sayılır kısmı jeneriklik gollerdi ve 1,77'lik boyuna rağmen attığı kafa golleriyle Avrupa devlerinin radarına girdi.









ATLETICO MADRID



2011 yılında 40 milyon euro bedelli Atletico Madrid'e transfer oldu. Atletico Madrid'te de iki sezon oynadı ve 91 maçta 70 gole imza atarak Avrupa fethini sürdürdü. 2011-2012 sezonunda Avrupa ligi'nde 15 maçta 12 gol attı ve ikinci kez turnuvanın gol kralı oldu. UEFA Avrupa Ligi tarihinde 31 golle (33maç) en çok gol atan oyuncular listesinde 3'üncü sıradadır.









MONACO



2013 yılında forvet fabrikası Atletico Madrid'ten 43 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu. Arap patronlarının zirveye çıkarmaya çalıştığı Monaco'nun yıldız toplama girişimlerinden biri olan Falcao, ilk sezonda sakatlıkları sebebiyle 17 maça çıkabildi ve 9 gol attı.

Monaco kariyerinde yaşadığı asıl büyük sakatlık ise 2014 Ocak ayında yaşadığı ve 6 ay sahalardan uzak kaldığı ön çapraz bağ yırtılması oldu.

PREMIER LIG (MANCHESTER UNITED VE CHELSEA)



Kariyerini etkileyen bu sakatlığa rağmen Monaco tarafından 2014-2015 sezonu için Manchester United'a, 2015-2016 sezonu içinse Chelsea gibi iki dev takıma kiralandı. Premier Lig'de de sakatlıklar peşini bırakmadı Chelsea'de yaşadığı kasık sakatlığından ötürü 5 ay forma giyemedi.

Manchester United'ta 29 maçta 4 gol, Chelsea'de ise 12 maçta 1 gol atabildi.

MONACO



2016-2017 sezonu başında Monaco'ya geri döndü ve eski formuna yakın performanslar sergiledi. Monaco kariyerinde 140 maça çıkıp 83 gol atan Falcao, geçtiğimiz sezon olan 2018-2019 sezonunda 39 maça çıkıp 16 gol attı ve 33 yaşında olmasına rağmen devamlılık gösterebildiğini kanıtladı.









KOLOMBİYA MİLLİ TAKIMI



2007 yılından beri Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giyen Falcao şu anda milli takım kaptanı. Kariyeri boyunca 88 maça çıkıp 34 gol attı.







